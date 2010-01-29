Навколо голосування за поправки Лавриновича назріває скандал

Ухвалені парламентом у першому читанні зміни до закону про вибори президента не здатні упередити фальсифікації голосування, вважають у Комітеті виборців України.

Запропоновані депутатом від Партії регіонів Олександром Лавриновичем зміни до закону про вибори президента підтримала мінімальна більшість депутатів – 226. Серед іншого, пропонується ліквідувати кворум у дві третини від кількості членів виборчих комісій, «щоб не допустити зриву виборів однією зі сторін». Лавринович заявив, що зміни «забезпечать повне формування комісій і їхню роботу в день виборів незалежно від волі одного з кандидатів».

Голова Комітету виборців України Олександр Черненко назвав спроби політиків будь-що змінити виборче законодавство намаганнями законодавчо послабити своїх опонентів, прикриваючись аргументами щодо унеможливлення фальсифікацій. Він упевнений, що поправки щодо скорочення кворуму для виборчих комісій не зможуть запобігти спробам дестабілізації їхньої роботи.

«Боротися треба не з нормою закону, а з бажанням певних політиків незаконно вплинути на виборчий процес», - сказав Черненко. Внесені поспіхом зміни напередодні голосування, на думку голови КВУ, лише заплутують працівників комісій. Черненко нагадав, що всі місії європейських спостерігачів в першому турі рекомендували не змінювати законодавство напередодні другого туру виборів.

Тим часом навколо самого голосування за поправки до закону про вибори президента назріває скандал: депутат від НУНС Олександр Бобильов заявив, що був відсутній у сесійній залі Верховної Ради, але хтось скористався його карткою для голосування за поправки. Депутат не виключив, що відкличе свій голос, що означатиме нечинність ухвалених в першому читанні змін.

Німецька хвиля