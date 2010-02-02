У Росії - черговий вибух на залізниці

У Росії стався черговий вибух на залізниці.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті при прокуратурі РФ.

«Встановлено, що сьогодні близько 04 години 15 хвилин на перегоні станцій Броньова – Лігове (під Санкт-Петербургом - УНІАН) Октябрської залізниці під час руху автомототриси стався вибух на залізничних коліях. Внаслідок вибуху заподіяна незначна шкода здоров`ю машиніста, він госпіталізований у лікарню з попереднім діагнозом: забій ноги. На місці вибуху утворилася вирва діаметром в 1 метр, насип не зруйнований, мототриса, що являє собою невеликий самохідний вагон, не пошкоджена. За попередніми оцінками фахівців, потужність вибухового пристрою не перевищувала 200 грамів у тротиловому еквіваленті», йдеться в повідомленні.

Північно-західним слідчим управлінням на транспорті Слідчого комітету порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 222 Кримінального кодекси РФ (незаконний оборот зброї і вибухових речовин) за фактом вибуху на Октябрській залізниці в районі перегону станцій Броньова, – Лігове.

На місці події працює слідчо-оперативна група Північно-західного слідчого управління на транспорті Слідчого комітету. Проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються обставини і мотиви злочину, а також особи (чи особа), що його скоїли.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада 2009 р. зазнав катастрофи швидкий поїзд №166 «Невський експрес» сполученням Москва - Санкт-Петербург. Відповідно до основної версії правоохоронних органів, причиною катастрофи став теракт. За останніми даними, внаслідок аварії «Невського експреса» загинули 27 чоловік.

30 листопада минулого року в Дагестані підірвано залізничне полотно при проходженні пасажирського потягу «Тюмень-Баку».