14 найзлісніших прогульників у Верховній Раді (поіменно)

Протягом п’ятої сесії Верховної Ради України жодного разу з невідомих причин не брали участі у поіменних письмових реєстраціях 14 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови парламенту Микола ТОМЕНКО.

За його словами, ці 14 народних депутатів мають по 51 пропуску. Найбільше прогульників - у Партії регіонів, зокрема, це Нуруліслам АРКАЛЛАЄВ, Рінат АХМЕТОВ, Ігор ГУМЕНЮК, Сергій КИЙ, Андрій КЛЮЄВ, Борис КОЛЕСНІКОВ, Леонід КЛІМОВ, Олександр ЛЕЩИНСЬКИЙ, Антон ПРИГОДСЬКИЙ, Володимир МАЛЬЦЕВ, Юрій ЧЕРТКОВ.

Крім того, додав М.ТОМЕНКО, засідання ВР не відвідували двоє депутатів від фракції НУ-НС – Давид ЖВАНІЯ і Геннадій МОСКАЛЬ, та один депутат від БЮТ – Костянтин ЖЕВАГО.

За словами віце-спікера, ще гірша ситуація з участю народних депутатів у засіданнях парламентських комітетів. Як сказав М.ТОМЕНКО, жодного разу у засіданнях своїх комітетів не брали участі 46 народних депутатів з різних фракцій.