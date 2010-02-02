Міністр юстиції зізнався, що вже подумує про крісло Черновецького

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК не виключає своєї участі у дострокових виборах мера Києва.

Про це він сказав в інтерв’ю інтернет-виданню “Главред”.

“Користуючись нагодою, зауважу, що не виключаю своєї участі в дострокових виборах мера Києва”, - наголосив він.

М.ОНІЩУК вважає, що досвід його роботи і в парламенті, і в уряді дозволить сформувати таку програму, головною концепцією якої було б наведення порядку і, насамперед, дотримання законодавства.

Говорячи про законність проведення виборів мера столиці у 2010 році, міністр зауважив, що якщо Верховна Рада ухвалить рішення про проведення дострокових виборів, а перший крок у цьому напрямку вже зроблено - створено комісію, яка доповідатиме з цього питання, - то такі вибори будуть проведені, і вони будуть легітимними.

Як повідомляв УНІАН, у ВР зареєстровано два законопроекти щодо призначення дострокових виборів у столиці.