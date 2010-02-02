В Україні затримали п’ятьох російських шпигунів

В Одеській області 27 січня СБУ затримала п’ятьох офіцерів ФСБ Росії, які намагалися отримати відомості у військовій та оборонній сферах, що становлять військову таємницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, «на гарячому» було затримано кадрового офіцера спецслужби РФ під час одержання від громадянина України відомостей, що становлять держтаємницю, і передачі винагороди у сумі 2 тис. дол. за надану інформацію.

Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, зустріч з агентом відбувалася за 14 км від державного кордону. При цьому заходи прикриття на другому автомобілі здійснювали ще троє офіцерів ФСБ РФ, військовослужбовець Оперативної групи російських військ (ОГРВ) Придністровського регіону Республіки Молдова.

За діями свої підлеглих, які прикривали шпигунську акцію та забезпечували безпеку розвідника, здалеку спостерігав їхній керівник – підполковник, начальник Відділу військової контррозвідки ФСБ РФ в ОГРВ, який втік з місця події, залишивши своїх підлеглих.

Під час особистого огляду затриманих співробітники СБУ вилучили знаряддя шпигунської діяльності: цифрові диктофони, вмонтовану в авторучку відеокамеру, закамуфльований під брелок для ключів контейнер для зберігання цифрових даних, у тому числі з інструкціями для агента, ноутбук, флешки пам’яті, 2 тис. доларів.

Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, одним із доказів того, що акцію здійснювали офіцери ФСБ РФ, є факт виявлення на карті пам’яті мобільного телефона фотокопії таємної інструкції, що регламентує агентурну діяльність ФСБ РФ. Старший офіцер спецслужби Росії, як з’ясувалося, спеціально прибув із Москви для керування розвідувальною операцією. Усі затримані російські офіцери в’їхали в Україну з Придністров’я.

Встановлено, що кілька місяців тому вони захопили на території Придністров’я громадянина України, доставили його на військову базу, де, погрожуючи його життю та здоров’ю, а також його родини, примусили до співробітництва.

Стосовно старшого офіцера порушено кримінальну справу за ст. 114 (шпигунство) Криміналього кодексу України і за рішенням Шевченківського райсуду Києва для нього обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Інші співробітники ФСБ РФ після допитів та отримання від них вичерпних пояснень з приводу виконання розвідзавдань на шкоду безпеці України вислані з території нашої держави із забороною в’їзду на 5 років.

Крім того, про те, що трапилося, у встановленому порядку поінформовані керівництво ФСБ Росії та Посольство Росії в Україні.