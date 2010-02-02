Рівненські губернатор, голова облради та мер – на лікарняному

Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віктор МАТЧУК під час катання на гірських лижах зламав ліву руку і нині перебуває на лікарняному.

Як повідомили кореспонденту УНІАН, це трапилося минулої п’ятниці на курорті «Буковель», де губернатор проводив частину своєї відпустки.

Крім В.МАТЧУКА, на лікарняному також перебувають голова Рівненської облради Олександр ДАНИЛЬЧУК та мер Рівного Володимир ХОМКО.

Їхні обов’язки виконують заступники.

Голова облради О.ДАНИЛЬЧУК лікує пошкоджений хребет ще з жовтня, коли, повертаючись з Києва на службовому автомобілі, він не впорався з керуванням і заїхав на відрізок дороги, де йшли ремонтні роботи. Прес-служба облради повідомляє, що О.ДАНИЛЬЧУК вийде на роботу найближчим часом, оскільки він вже взяв участь в урочистому відкритті новозбудованої школи у селі Шпанів Рівненського району.

А міському голові Рівного В.ХОМКУ зробили операцію на черевній порожнині у міській лікарні, де зараз він проходить реабілітаційний період.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого ц. р. Центральна виборча комісія прийняла рішення визнати В.МАТЧУКА народним депутатом України від блоку «Наша Україна - Народна самооборона» замість померлого народного депутата Івана Сподаренка. Однак Центвиборчком може зареєструвати В.МАТЧУКА народним депутатом лише після того, як він подасть документи, які підтвердять, що він не буде поєднувати депутатську діяльність з іншою діяльністю.

В.МАТЧУК із травня 2006 року обіймає посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації. Раніше, у 2008 році, В.МАТЧУК заявив, що не має наміру займати місце у Верховній Раді замість Святослава ВАКАРЧУКА, який склав свої повноваження.

На одній з останніх прес-конференцій В.МАТЧУК повідомив, що не дуже хоче переїжджати з Рівного до столиці, і прийме остаточне рішення лише після президентських виборів.