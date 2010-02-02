Депутат Ар’єв висловлює побоювання з приводу згортання свободи слова

Цензура й жорсткі обмеження свободи слова в Україні поступово повертаються до рівня 2004 року, коли державою керувала команда Януковича – Кучми, заявив на прес-конференції в Сумському міжрегіональному інформаційному агентстві «Cxid.net» журналіст, народний депутат Володимир АР’ЄВ.

«Сьогодні на Сумщині я презентую документальний фільм про людину, яка втекла з України в Канаду, отримує там політичний притулок, і яка готова свідчити про замовне вбивство тодішнього помічника прем’єр-міністра Януковича, колишнього голови Держтелерадіо України, відомого журналіста Зиновія КУЛИКА”, – цитує агентство слова В.АР’ЄВА.

В.АР’ЄВ повідомив, що фільм фактично заблокований на всіх провідних українських телеканалах. «Прес-конференцію, на якій я презентував фільм, абсолютно спільно й злагоджено проігнорували всі провідні телеканали, – сказав народний депутат. – Ми показуємо фільм, заснований на реальних свідченнях людей, але цей матеріал, прес-конференція – усе блокується. З цього я можу зробити невтішний висновок: ми повертаємося до умов 2004 року, за яких свобода слова поступово зникає. Сьогодні фактично єдиною можливістю донести об’єктивну інформацію до людей залишилися тільки прямі ефіри. Але з такою динамікою розвитку подій я не виключаю, що невдовзі, у разі перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА, якщо він все-таки зможе перемогти, – свобода слова в Україні скотиться до того рівня, з якого ми вийшли у 2004 році. І я не знаю, що буде зі свободою слова завтра, якщо сьогодні, коли В.ЯНУКОВИЧ навіть ще не став Президентом, власники телеканалів уже блокують критичні матеріали щодо нього і його команди».

Як повідомляв УНІАН, раніше В.АР’ЄВ ставив під сумнів причину смерті З.КУЛИКА.