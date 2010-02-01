Депутат Ар’єв ставить під сумнів причину смерті Зіновія Кулика

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), тележурналіст Володимир АР’ЄВ за результатами журналістського розслідування ставить під сумнів причину смерті Зіновія Кулика внаслідок широкого інфаркту в 2004 році.

Про це В.АР’ЄВ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН “Хто організував та замовив у 2004 році вбивство З.Кулика?”. Під час прес-конференції він презентував свій документальний фільм за результатами журналістського розслідування про причини смерті 14 травня 2004 року відомого журналіста, міністра інформації (1996-1998 роки), президента НТКУ (1998-1999 роки), заступника секретаря РНБО (1999-2000 роки), помічника прем’єр-міністра України (з липня 2003 року) З.Кулика.

В.АР’ЄВ розповів, що в основу даного розслідування лягли записані на відео свідчення адвоката Сергія КРИЖАНІВСЬКОГО, який зараз перебуває у Канаді, де подав заяву на отримання політичного притулку в зв’язку з переслідуванням його в Україні “людьми із команди Віктора ЯНУКОВИЧА”.

За словами В.АР’ЄВА, С.КРИЖАНІВСЬКИЙ заявив йому, що у 2004 році “З.Кулика отруїли”.

“С.КРИЖАНІВСЬКИЙ у своїх свідченнях мені заявив про те, що це зробила команда В.ЯНУКОВИЧА”, - сказав народний депутат.

“Причиною раптової смерті С.КРИЖАНІВСЬКИЙ вважає, що того вечора (14 травня 2004 року – УНІАН) під час зустрічі у Кабінеті міністрів З.Кулик був отруєний. Мені вдалося з’ясувати, що розтин тіла З.Кулика не робився. Його поховали дуже швидко”, - зазначив народний депутат.

Як також заявив В.АР’ЄВ з посиланням на С.КРИЖАНІВСЬКОГО, причиною отруєння стала незгода З.Кулика з позицією команди В.ЯНУКОВИЧА відносно скасування двох судимостей лідера Партії регіонів шляхом фальсифікації постанови Донецького обласного суду про те, що В.ЯНУКОВИЧ був засуджений несправедливо.

“С.КРИЖАНІВСЬКИЙ свідчив мені про те, що З.Кулик був категорично проти цієї фальсифікації. Після цього відбувся конфлікт між З.Куликом – помічником прем’єр-міністра та людьми з його команди. Тобто різниця була у підходах, як представляти судимості В,ЯНУКОВИЧА”, - сказав народний депутат.

Як також заявив В.АР’ЄВ, адвокат “має абсолютно неспростовні докази того, що З.Кулик був вбитий...”.

С.КРИЖАНІВСЬКИЙ також висловив готовність надати ці докази українським правоохоронним органам. Поки що він перебуває в Канаді, куди він виїхав після того, як намагались викрасти його сина. На думку адвоката, за цим викраденням стояли ті, хто знав про справжню причину смерті З.Кулика.

У свою чергу, В.АР’ЄВ повідомив, що направив за результатами проведеного журналістського розслідування депутатське звернення до Міністерства внутрішніх справ України і висловив сподівання, що на нього буде належна реакція.

У телефонному коментарі УНІАН син З.Кулика, Посол України в Румунії Маркіян КУЛИК повідомив, що він “поки що не готовий коментувати інформацію, яка для нього є дуже неочікуваною”. За його словами, він не може ні спростувати, ні підтвердити обґрунтованість версії, озвученої С.КРИЖАНІВСЬКИМ, “принаймні, всі викладені ним міркування вимагають якнайретельнішої перевірки”.

За словами М.КУЛИКА, він не береться судити, наскільки ретельно могли перевірити автори фільму цю версію, однак зазначив, що, “принаймні, до нього ніхто за коментарями не звертався, хоча як діючого дипломата його знайти нескладно”. Також, за його словами, “не звертались за коментарями і до матері, а її теж знайти журналістам не було б складно”. Тому, сказав М.КУЛИК, “принаймні, дивно виглядає твердження про те, що вдова З.Кулика досі боїться говорити на цю тему”. Відповідаючи на запитання, чи справді не було зроблено розтину тіла З.Кулика, а також про те, що похорон відбувся дуже поспішно, буквально на наступний день, Маркіян КУЛИК повідомив, що “поспішності не було. Батько помер в ніч з четверга на п’ятницю, а поховали його в суботу, оскільки в неділю не ховають, а до понеділка чекати було б довго”. За його словами, “всі необхідні процедури було проведено, як належить, зокрема, отримано висновок патологоанатома про те, що смерть настала від інфаркту”.

Довідка УНІАН. 14 травня 2004 року прес-служба Кабінету міністрів України повідомила, що в той день о 4.00 ранку від широкого інфаркту на 58-му році життя помер відомий журналіст З.Кулик.

Зіновій Володимирович Кулик народився 3 лютого 1947 року у Львові. Закінчив факультет журналістики Львівського державного університету ім. І.Франка (1967-73); кандидат історичних наук. У 80-90 роках працював на українському телебаченні. У 1995-96 рр. - голова Державного комітету телебачення і радіомовлення; в. о. президента Національної телекомпанії України, у 1996-98 рр. - міністр інформації України. З листопада 1998 по червень 1999 року - президент НТКУ, з листопада 1998 року - голова правління Державної акціонерної компанії "Українське телебачення і радіомовлення". У 1999-2000 рр. - заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України. З лютого 1999 року – шеф-редактор журналу "ПіК", з липня 2003 року - помічник прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.