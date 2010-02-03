Янукович хоче створити спецустанови для помаранчевої влади

Лідер Партії регіонів, кандидат у президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що «помаранчеве жахіття» назавжди піде в історію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора, виступаючи в Донецьку перед численними жителями області в Палаці спорту «Дружба».

«Ми зробимо так, щоб цей «помаранчеве» жахіття назавжди пішло в історію нашої країни, і ми б більше ніколи не згадували, дивилися лише вперед і йшли шляхом перемоги», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши: «Йшли упевненим кроком, і попереду має бути Донбас, Донбас має показати результат найвищий, чемпіонський».

В.ЯНУКОВИЧ знову різко розкритикував нинішню чинну «помаранчеву» владу в Україні, наголосивши, що основною її зброєю була брехня. «А хіба можна людей нагодувати брехнею? Я думаю, що це не до смаку нашим людям. Це, швидше за все, їх улюблена страва, яку вони звикли їсти і насолоджуватися», - заявив лідер Партії регіонів.

При цьому він додав, що готовий створити якісь спеціальні установи для представників «помаранчевої» влади, аби «вони не нудьгували».

«Я думаю, що ми для них відкриємо спеціалізовані установи розважальні, де ця їжа знаходитиме своїх прихильників разом з ними», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Потім, звертаючись до залу, запитав: «Я правильно думаю, чи ні? Створимо умови, аби вони не нудьгували?». Почувши вигуки схвалення, В.Янукович підсумував: «А нам з вами потрібно дивитися в майбутнє, нам потрібно дивитися, як підняти економіку і як прийти на допомогу людям старшого покоління. І ми це зобов`язані зробити».