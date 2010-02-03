Перемога якого кандидата більше влаштувала би Кремль

Російський політолог Станіслав БЄЛКОВСЬКИЙ вважає, що перемога Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах в Україні більше б влаштувала офіційний Кремль.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку політолог висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Водночас він переконаний, що для Росії немає принципової різниці у перемозі Віктора ЯНУКОВИЧА або Ю.ТИМОШЕНКО.

Він зауважив, що це перші вибори в Україні, коли Росія не впливає на них і немає свого фаворита.

На його думку, Росія відмовилась від України у геополітичному сенсі, і вже не сприймає, як зону політичного впливу.

Він вважає, що Росію, перш за все, цікавить Україна як територія для задоволення інтересів великого російського капіталу, фінансово-промислових груп РФ.

«І в цьому сенсі принципової різниці між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО не існує», - сказав політолог.

На його думку, офіційний Кремль та великий бізнес РФ, в першу чергу, цікавить питання спільного управління українською газотранспортною системою через створення консорціуму.

Також Росію цікавить питання продовження роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» в реверсному режимі, приватизації ОПЗ.

С.БЄЛКОВСЬКИЙ вважає, що легше в цих питаннях домовлятись Росії буде з Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки в разі її перемоги в Україні сформується єдиний центр влади, чого не можна гарантувати в разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА, і тому, виходячи з цієї логіки, трохи кращим результатом для Росії буде перемога чинного прем’єр-міністра.

Водночас він ще раз підкреслив, що «жодний результат не сприйматиметься в Росії як катастрофа».

С. БЄЛКОВСЬКИЙ уточнив свою думку стосовно позиції неофіційного Кремля.

Він зазначив, що для демократичних кіл Росії дуже важливим є збереження в Україні головного завоювання Майдану – демократії.

З цієї точки зору, привабливіше виглядає перемога В.ЯНУКОВИЧА, хоча він, звичайно, жодним чином не є демократом. “Але у випадку його перемоги, в Україні залишиться поліцентрична система влади, яка більшою мірою сприятиме збереженню демократії, політичної конкуренції та свободи слова. У випадку перемоги Ю.ТИМОШЕНКО, повноваження президента та прем’єр-міністра фактично сконцентруються в одних руках, що є більш небезпечним з точки зору демократії, переконаний політолог.