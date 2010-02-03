Тимошенко запропонує Яценюку «найприроднішу» для нього посаду

Кандидат на пост Президента, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО бачить екс-кандидата Сергія ТІГІПКА на посаді глави майбутнього уряду і пропонує створити свою команду не на коаліційній основі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на зустрічі з молоддю Харкова.

«Я думаю, якщо вибори ми здатні будемо виграти, то дійсно, я в цьому переконана, що ТІГІПКА потрібно запрошувати на посаду прем’єр-міністра, Арсенія ЯЦЕНЮКА - на ту посаду, яка буде для нього найприроднішою. Я не хочу говорити, це також дуже достойне може бути місце, і взагалі, команду треба один раз привести таку, за яку Україні не буде соромно, – не на коаліційній основі, не тоді, коли підкидають те, що можливо заважає - жити в бізнес-колах або жити в парламенті, - а перший раз привести високопрофесійну команду, яка здатна пред’явити через 5 років вам країну, і вам ця країна сподобається», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона попросила молодь поставитися дуже серйозно до другого туру виборів Президента і запевнила, що до її команди увійдуть саме молоді перспективні політики, які не хочуть повернення країни до старої системи. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО назвала імена С.ТІГІПКА, А.ЯЦЕНЮКА, Анатолія ГРИЦЕНКА.

«Кожен голос має значення. Але найголовніше - країна має значення і для нас всіх, і для світу. І це те, за що треба поборотися. І тому я хочу сказати вам, що моя команда буде складатися з тих політиків, за яких ви, в тому числі, проголосували у першому турі. Тому що тільки одна людина представляє сьогодні ту стару систему, яка сьогодні так успішно на фоні кризи повертається», - наголосила прем’єр.

Говорячи про те, чим вона відрізняється від свого опонента – лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: «…з ЯНУКОВИЧЕМ ми приблизно з різних світів, з різних галактик, знаєте, з різних світових вимірів. Ми різні, різні докорінно. Тому він представляє саме той напрямок, який багато років бачив країну як бізнес. Я представляю тих людей, які, попри всі протидії і всі неможливі перешкоди, хочуть бачити Україну саме державою, яка буде служити вам. Ось різниця ключова. І ця різниця настільки фундаментальна, наскільки фундаментальний і вибір, який зараз буде зроблений».

«І саме тому, я не хочу, щоб більше хто-небудь вас підводив, як це відбулося з 2005 року, саме тому я більше нікому не передоручаю ці справи, і саме тому я нікого не підтримую на цих виборах, тому що це небезпечна справа – делегувати, а потім мати слабку політику, відсутність волі і, найголовніше, - неможливість встояти перед спокусами влади», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Звертаючись до 300-тисячного харківського студентства, Ю.ТИМОШЕНКО додала: «Я хочу звернутися до тих людей, заради яких сьогодні і може будуватися країна. І не треба ставитися до політики тільки цинічно, так, що там все погано. Я хочу, щоб ви трошки поміняли це бачення. І щоб ви зрозуміли, що сьогодні в ваших руках результат. І якщо молодь прийде і скаже своє слово, то результат буде таким, як ви скажете. Тому що ваша акція, вона не просто золота, вона – безцінна».