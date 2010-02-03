Герман думає, що спостерігачі з Грузії не завадили б

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН сподівається, що Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ змінить своє рішення і направить в Україну на вибори глави держави «розумну кількість легальних професійних спостерігачів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи рішення Президента Грузії М.СААКАШВІЛІ не направляти на вибори в Україну грузинських спостерігачів.

«Мені дуже жаль: якщо б це були дійсно справжні легальні професійні спостерігачі, направлені за відповідною квотою держави, - це було б насправді дуже добре», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона зауважила, що Грузія зробила помилку, направивши на перший тур виборів Президента в Україні «безробітних, без визначеного місця проживання і недосвідчених, але найбільш боєздатних людей».

Водночас Г.ГЕРМАН висловила сподівання, що М.СААКАШВІЛІ перегляне свою позицію, і Грузія буде представлена на президентських виборах в Україні «розумною кількістю підготовлених законних спостерігачів».

Вона також підкреслила, що Україна і Грузія повинні залишатися дружніми державами, і на їхні відносини не повинні впливати емоції окремих політиків.

Як повідомляв УНІАН, напередодні першого туру виборів Президента України, 11 січня 2010 року, ЦВК відмовила у реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав за протиправні дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила в реєстрації спостерігачам від Грузії, і зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

17 січня ЦВК так і не зареєструвала офіційних міжнародних спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.

19 січня на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО заявляв журналістам, що у грузинської делегації, яка прилетіла напередодні виборів двома чартерними рейсами з Тбілісі до Донецька, не було офіційних документів спостерігачів, «вони за «липовими» посвідченнями позаштатних кореспондентів українських газет проходили на виборчі дільниці».

У свою чергу, виконуючий обов`язки голови Центральної виборчої комісії Грузії Леван ТАРХНІШВІЛІ говорив, що громадяни Грузії одержали посвідчення позаштатних кореспондентів газети «Молодогвардеец» (м. Луганськ), як альтернативну можливість для проведення спостережень за виборами Президента в місті Донецьку.

За його словами, приїзд грузинської делегації до Донецька «викликав всілякі чутки і нездоровий ажіотаж, і це незрозуміло, тому що це звичайна місія міжнародних спостерігачів, яких ми направляємо до всіх країн, з якими ми співробітничаємо».

Сьогодні, 3 лютого, прес-спікер М.СААКАШВІЛІ заявила, що грузинські спостерігачі не будуть присутні в Україні під час проведення другого туру президентських виборів.

Згідно з календарним планом підготовки та проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого, термін подачі до ЦВК звернень щодо реєстрації іноземних спостерігачів минув 1 лютого.