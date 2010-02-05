Янукович зробив пропозицію Зурабову

Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що у разі перебування на посту глави держави він відновить стратегічні добросусідські відносини з Російською Федерацією і обидві держави спільними зусиллями боротимуться з фінансово-економічною кризою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА із Надзвичайним і Повноважним Послом Російської Федерації в Україні Михайлом ЗУРАБОВИМ, яка відбулася сьогодні у Києві.

У заході також взяли участь заступники голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, Борис КОЛЕСНІКОВ та Андрій КЛЮЄВ.

«У добрий час ви приступили до своєї роботи в Україні. Наше перше спільне завдання - перегорнути цю п’ятирічну сторінку, залишити її у минулому, змінити клімат у наших відносинах на добросусідський і взаємовигідний», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до російського дипломата.

Лідер Партії регіонів також підкреслив, що на сьогодні для України найбільш актуальними питаннями є досягнення внутрішньополітичної стабільності і подолання негативних наслідків фінансово-економічної кризи.

Політик також зазначив, що Росія в реалізації антикризової програми має значний корисний досвід і досягла у цьому питанні успіхів.

«Доведеться ділитися вам цим досвідом. Скоро ми висунемо такі пропозиції і поєднаємо зусилля у боротьбі з кризою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Політик також висловив думку, що сьогодні внутрішньополітична ситуація в Україні є напруженою, але передбаченою.

Кандидат у президенти також підкреслив, що він і очолювана ним політична сила не допустять фальсифікації виборів глави держави, адже є найбільш зацікавленими у проведенні прозорих і чесних виборів.