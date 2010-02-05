Зурабов після зустрічі з Януковичем як в рот води набрав
12:22, 05 лютого 2010Політика
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Посол проігнорував журналістів
У центральному офісі Партії регіонів Надзвичайний та Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Михайло ЗУРАБОВ утримався від спілкування з представниками українських і російських засобів масової інформації.
Як передає кореспондент УНІАН, журналісти сподівалися отримати від посла відповіді на деякі актуальні питання, зокрема, щодо перспектив вручення вірчих грамот Президентові України.
Після проведення зустрічі з кандидатом на пост глави держави, лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ М.ЗУРАБОВ не відреагував на прохання журналістів поспілкуватися. Посол, не промовляючи жодного слова, пройшов поміж виставленими камерами і залишив приміщення.
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