Зурабов після зустрічі з Януковичем як в рот води набрав

У центральному офісі Партії регіонів Надзвичайний та Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Михайло ЗУРАБОВ утримався від спілкування з представниками українських і російських засобів масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти сподівалися отримати від посла відповіді на деякі актуальні питання, зокрема, щодо перспектив вручення вірчих грамот Президентові України.

Після проведення зустрічі з кандидатом на пост глави держави, лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ М.ЗУРАБОВ не відреагував на прохання журналістів поспілкуватися. Посол, не промовляючи жодного слова, пройшов поміж виставленими камерами і залишив приміщення.