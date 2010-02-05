У ПР натякнули Луценку, що Янукович нічого йому не зробить

Народний депутат від Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ упевнений, що політичних опонентів Віктора ЯНУКОВИЧА не очікують політичні репресії в разі його перемоги на виборах.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Фокус», оприлюдненому на сайті видання.

Відповідаючи на запитання чи емігрує у разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА нинішній Президент Віктор ЮЩЕНКО, А.КЛЮЄВ сказав: «Мені здається, він залишиться в Україні». «Віктор ЯНУКОВИЧ не піде на репресії щодо своїх політичних опонентів. Навпаки, він прагне об`єднати всіх політиків для розвитку нашої держави», - відзначив народний депутат. За його словами, п`ять років тому Україна вже втратила такий шанс і вибори насправді виграв не В.ЮЩЕНКО, а В.ЯНУКОВИЧ. «І виграв цивілізовано. Я можу це чітко сказати саме тому, що працював у штабі Віктора Федоровича в 2004 році – як і сьогодні, координував роботу місцевих штабів. Те, що у нього забрали пост фактично силоміць, це факт», - сказав він. А.КЛЮЄВ відзначив, що третій тур був незаконним, призначеним під тиском натовпу.