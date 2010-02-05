У ПР натякнули Луценку, що Янукович нічого йому не зробить
Клюєву здається, що Ющенко не виїде
Народний депутат від Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ упевнений, що політичних опонентів Віктора ЯНУКОВИЧА не очікують політичні репресії в разі його перемоги на виборах.
Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Фокус», оприлюдненому на сайті видання.
Відповідаючи на запитання чи емігрує у разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА нинішній Президент Віктор ЮЩЕНКО, А.КЛЮЄВ сказав: «Мені здається, він залишиться в Україні». «Віктор ЯНУКОВИЧ не піде на репресії щодо своїх політичних опонентів. Навпаки, він прагне об`єднати всіх політиків для розвитку нашої держави», - відзначив народний депутат. За його словами, п`ять років тому Україна вже втратила такий шанс і вибори насправді виграв не В.ЮЩЕНКО, а В.ЯНУКОВИЧ. «І виграв цивілізовано. Я можу це чітко сказати саме тому, що працював у штабі Віктора Федоровича в 2004 році – як і сьогодні, координував роботу місцевих штабів. Те, що у нього забрали пост фактично силоміць, це факт», - сказав він. А.КЛЮЄВ відзначив, що третій тур був незаконним, призначеним під тиском натовпу.