У ПР кажуть, що БЮТ масово замінює «своїх» членів виборчкомів на Донбасі

У даний час в Донецькій області відбувається масова заміна членів дільничних виборчих комісій з боку кандидата в президенти України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, за даними Донецької організації партії, замінено вже 2905 чоловік.

«З них більше 600 - в Донецьку, 438 – у Макіївці, 369 – у 46-му окрузі (Артемовськ). Всі вони, переважно, жителі західних областей: Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Хмельницької», - заявляють в Партії регіонів.

При цьому уточнюється соціальний статус і професійна приналежність цих осіб, серед яких, за даними Партії регіонів, «тимчасово непрацюючі або безробітні, студенти, пенсіонери, охоронці різних підприємств».

«Практично у всіх відсутня будь-яка професійна кваліфікація і досвід в галузі виборчого права», - стверджують в ПР.

Як зазначається в заяві, «ці особи не розбираються в тонкощах виборчого процесу і не здатні якісно виконувати свої функції».

«Але саме такі «суб`єкти» і потрібні ТИМОШЕНКО, щоб заблокувати хід виборів у Донецькій області. У «потрібний» момент всі вони за вказівкою свого штабу можуть залишити комісії, щоб дестабілізувати виборчий процес», - упевнені в Партії регіонів.