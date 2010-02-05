Народна Самооборона заявляє про випадки провокацій від її імені

Народний депутат України від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Олег НОВІКОВ повідомив про початок провокацій, ініційованих проти «Народної самооборони».

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, він заявив, що в багатьох областях України - Рівненській, Вінницькій, Волинській, Житомирській - невідомі особи нібито від імені «Народної самооборони» відвідують офіси БЮТ і пропонують до поширення агітпродукцію сумнівного походження - газети й листівки. Депутат підкреслив, що «Народна самооборона» ніякої спеціальної агітаційної продукції на вибори Президента-2010 не готувала, і що «всі пропозиції такого роду є провокацією».

Крім того, О.НОВІКОВ повідомив, що в ряді регіонів України, включаючи Миколаївську й Херсонську області, хтось роздає різнокольорові флаєри з пропозицією попрямувати в Київ для участі в протестних акціях.

«Якщо додзвонитися по номерах телефонів, зазначених на флаєрах, то ви почуєте, що якась «Національна самооборона» запропонує вам оплатити через СМС місце в автобусі, який попрямує в столицю, а після участі в акції одержати 500 гривень», - продовжив політик і підкреслив, що «провокатори чи аферисти» з «Національної самооборони» не мають ніякого відношення до «Народної самооборони».

О.НОВИКІВ нагадав, що в його житомирську приймальню неодноразово зверталися громадяни України зі скаргами на представництво великого банку, де у відповідь на прохання про одержання внесків повідомляють: «Ваші гроші забрала прем`єр-міністр для проведення виборів. Проголосуйте за іншого кандидата і ваші гроші повернуться одразу після підрахунку голосів».