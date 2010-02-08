У Тимошенко вже всі розійшлися спати
00:45, 08 лютого 2010Політика
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Про графік повідомлять додатково
Прес-центр виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО перервав свою роботу до ранку понеділка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.
За її словами, передбачається, що прес-центр відновить свою роботу вранці. Про графік роботи буде повідомлено додатково.
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