У Тимошенко вже всі розійшлися спати

Прес-центр виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО перервав свою роботу до ранку понеділка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

За її словами, передбачається, що прес-центр відновить свою роботу вранці. Про графік роботи буде повідомлено додатково.