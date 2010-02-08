П'яна українка розбила машину спостерігачів ОБСЄ

У місті Токмак Запорізької області п`яна жінка на позашляховику розбила автомобіль спостерігачів від місії ОБСЄ, які прибули на другий тур президентських виборів. Про це повідомляє ТСН.

"Машина від місії ОБСЄ зупинилася вночі біля готелю, щоб спостерігачі переночували і вранці продовжили шлях в напрямку Бердянського району. Цієї ж ночі дружина одного з місцевих підприємців роз`їжджала п`яна по місту на джипі марки SsangYong. Не впоравшись з керуванням, вона розбила припарковану машину міжнародних спостерігачів ", - повідомив голова правління Запорізького відділення Комітету виборців України Роман Пятігорец.

За його словами, "чоловік жінки, користуючись місцевим авторитетом, у грубій формі із погрозами запропонував водієві розбитого автомобіля "забиратися по-доброму". Після цього перекладачка спостерігачів зателефонувала заступнику начальника ГУ МВС області, і на місце події прибув начальник районного відділу ДАІ. Зрештою винний погодився відшкодувати збитки.

Всього у Запорізькій області перебувають 70 іноземних спостерігачів.