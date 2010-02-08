Результати опрацювання 40,21% протоколів

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 40,21% протоколів, за кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 50,09% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 44,39%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.

При цьому не підтримали жодного із кандидатів 4,4%.