Результати опрацювання 40,21% протоколів
02:10, 08 лютого 2010Політика
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Розрив скорочується
За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 40,21% протоколів, за кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 50,09% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 44,39%.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.
При цьому не підтримали жодного із кандидатів 4,4%.
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