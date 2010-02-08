Відрив Януковича від Тимошенко - менше 4%
04:23, 08 лютого 2010Політика
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Опрацьовано 70,3% протоколів
За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 70,3% протоколів, за кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 49,07% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,27%.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.
При цьому не підтримали жодного із кандидатів 4,49% виборців.
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