Відрив Януковича від Тимошенко - менше 4%

04:23, 08 лютого 2010
Політика
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Опрацьовано 70,3% протоколів

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 70,3% протоколів, за кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 49,07% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,27%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.

При цьому не підтримали жодного із кандидатів 4,49% виборців.

 

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