У Донецьку людям Тимошенко погрожували зброєю – КВУ

У Донецьку деяким членам виборчих комісій від виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО погрожували, зокрема зброєю.

Про це УНІАН повідомили у Донецькій обласній організації Комітету виборців України.

Згідно з повідомленням, у Донецьку на виборчій дільниці № 85 (ОВК №43) голову комісії від кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО викликав з приміщення дільниці невідомий чоловік, який став наказувати їй «поводитися добре» і погрожувати зброєю.

Жінка закричала, на її крик прийшли інші члени комісії, тоді чоловік кинувся тікати.

За інформацією КВУ, цього чоловіка встигли сфотографувати на телефон. На місце події була викликана міліція. Обставини інциденту з`ясовуються.

Крім того, в облорганізації Комітету виборців України також констатували, що погрози членам комісії від Ю.ТИМОШЕНКО зафіксовані на дільниці №152 (округ №60). Ці дані надані членом окружної виборчої комісії від Ю.ТИМОШЕНКО і представником штабу Ю.ТИМОШЕНКО в місті Мар‘їнка.