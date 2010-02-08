На Прикарпатті Тимошенко взяла понад 88%

На Прикарпатті за кандидата на пост Президента України Юлію ТИМОШЕНКО проголосувало понад 88% виборців, які взяли участь у голосуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, за оперативною інформацією з окружних виборчих комісій (№84-№90) в Івано-Франківській області за Ю.ТИМОШЕНКО проголосувало 730 тис.736 виборців або 88,71%. За Віктора ЯНУКОВИЧА проголосувало 58 тис. 3 виборці або 7,04%.

Кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата становить 23 тис.341 або 2,83%. У другому турі на Прикарпатті участь у виборах взяло 823 тис.718 або 75,96%

За уточненими даними, кількість виборців на дільницях в області була 1 млн. 84 тис.395 виборців.