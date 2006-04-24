Тисячі бельгійців вийшли на вулиці через зарізаного підлітка

У столиці Бельгії відбулася багатотисячна демонстрація проти насилля. Приводом для проведення акції стало нещодавне вбивство 17-річного підлітка. 12 квітня його зарізали на центральному залізничному вокзалі Брюсселя. Поліція досі шукає вбивць хлопця.

Понад вісімдесят тисяч людей вийшли на вулиці Брюсселя. У цілковитій тиші вони пройшли найбільшими вулицями міста. Демонстранти кажуть, що поліція не вживає жодних заходів, щоб побороти надзвичайно високий рівень злочинності у країні. Особливо загрозлива ситуація у столиці - Брюсселі - переконані демонстранти.

Безпосереднім приводом для проведення акції стало нещодавне вбивство сімнадцятирічного підлітка - бельгійця. Минулого тижня на центральному вокзалі на нього напали грабіжники, які хотіли відібрати плеєр. За попередньою інформацією, нападників було двоє і це вихіднці із Північної Африки. Однак поліцейським досі не вдалося їх затримати.

Це найбільша акція протесту за останні десять років. Її організатори кажуть, що вже найближчим часом проведуть значно масштабнішу демонстрацію, якщо вбивць підлітка не знайдуть.

5 канал