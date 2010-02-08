ЦВК отримала перші протоколи з мокрими печатками

До Центральної виборчої комісії почали надходити перші протоколи з “мокрими” печатками.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, привезли протокол з 220-го виборчого округу (Подільський район м. Києва), а також з 96-го ТВО (Київська область). Також почали надходили протоколи від закордонного округу.

Як повідомлялось, голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ обіцяв розпочати засідання ЦВК, як тільки почнуть надходити протоколи з “мокрими” печатками.

Тим часом електронних протоколів ЦВК опрацювала вже 98,47%. За оперативними даними ЦВК, кандидат у Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ випереджає кандидата у Президенти Юлію ТИМОШЕНКО на 2,77% - 48,59% проти 45,82%.