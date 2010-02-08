Розрив між Януковичем і Тимошенко ще збільшився
17:45, 08 лютого 2010Політика
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Опрацьовано 98,95% протоколів
За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 98,95% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,68% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 45,73%.
Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.
Відтак розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,95%.
Не підтримали жодного з кандидатів 4,38% виборців.
В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 273 тис. 991 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 531 тис. 89 виборців.
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