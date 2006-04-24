Ан-74, який розбився в Африці, належав Україні

Державіаслужба підтверджує, що літак Ан-74тк-200, який розбився в Африці, належав Харківському державному авіаційно-виробничому підприємству.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державіаслужби.

Як зазначається в повідомленні, «за наявною в Державіаслужбі інформацією, 24 квітня 2006 року літак типу Ан-74ТК-200, реєстраційний номер UR-74038, що належав і експлуатувався Харківським державним авіаційно-виробничим підприємством (ХДАВП), при виконанні рейсу за маршрутом: м. Тріполі (Лівія) – м. Сепха (Лівія) – м.Джамена (Республіка Чад) з гуманітарним вантажем продуктів харчування на борту при виконанні заходу на посаду в аеропорту м.Джамена о 03.56 UTC (міжнародний час, відповідно о 06,45 за київським часом), зіткнувся з землею і загорівся. Літак повністю зруйнований».

За даними Державіаслужби, на борту літака перебував екіпаж у складі чотирьох чоловік (два пілоти, штурман і бортінженер) та технічна бригада з обслуговування у складі двох авіатехніків. Усі загинули.

Державіаслужбою сформована комісія з розслідування причин катастрофи у складі представників Державіаслужби, АНТК ім. О.К.Антонова, ХДАВП, ВАТ «Мотор-Січ» - начальника відділу розслідування авіаційних подій Віктора ШВЕЦЯ.

Встановлений зв’язок з авіаційною владою Лівії та посольством України в Лівії з питань організації роботи комісії. Встановлюється зв’язок з авіаційними владами Республіки Чад і Республіки Камерун (аеропорт в м. Джамена на стику кордонів).

Виліт представників України до місця події заплановано на 26 квітня службовим рейсом літаку Ан-12 АНТК ім. О.К.Антонова з аеродрому Гостомель.

Державіаслужба висловлює співчуття сім’ям загиблих.