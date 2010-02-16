Тігіпко вважає, що Янукович не зможе довго робити Тимошенко винною
"Я не шукаю працевлаштування"
Лідер партії “Сильна Україна” Сергій ТІГІПКО заявив, що не отримував пропозиції від Віктора ЯНУКОВИЧА очолити уряд.
Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє “Українська правда”.
"Ніякої пропозиції від Віктора Федоровича я ще не отримував. Якщо буде пропозиція, я її буду приймати, і добре буду розуміти, що зараз потрібно буде робити абсолютно непопулярні речі, і все одно це потрібно буде робити", - заявив С.ТІГІПКО.
"Є й інший розрахунок, політичний. Спочатку треба зробити непопулярні реформи, десь через 2-3 роки вони почнуть давати свої результати", - зазначив він.
"Спочатку ти можеш втратити довіру, а після цього розумний виборець, розумні люди скажуть: так, країні це було потрібно. Якраз прийде 2015 (рік чергових виборів Президента), можливо, й непогано буде", - вважає С.ТІГІПКО.
Водночас він заявив: "Я не шукаю працевлаштування, в тому числі на посаді прем`єра".
"Якщо я й піду на таку посаду, якщо буде така пропозиція, то я піду лише після того як Президент разом зі мною візьме певні зобов`язання і підтримає ті реформи, які треба буде зробити", - зазначив він.
"Місяць можна казати, що це ТИМОШЕНКО винна, ну ще два місяці. На третій місяць - це вже всі проблеми будуть ЯНУКОВИЧА. Ейфорія швидко пройде і країна буде за спиною", - наголосив С.ТІГІПКО.
Він вважає, що у нього "напевне є" якісь розбіжності з В.ЯНУКОВИЧЕМ. "До деталей поки не доходили, тому що не було пропозиції. Була пропозиція: ти прем`єр, покажи програму. Я готов до такої розмови", - сказав С.ТІГІПКО.
"Не можу сказати, що Президенту й треба було б особливо вникати в ці речі. Звичайно, президент захоче, можливо, трохи в стороні залишитися. Це нормально", - зазначив він.
"Але він має забезпечити підтримку більшості у парламенті, тому що його фракція дуже серйозно впливає на ці речі. І, принаймні, не заважати якимись своїми указами, а навпаки сприяти", - заявив С.ТІГІПКО.
Раніше В.ЯНУКОВИЧ заявив, що не виключає внесення кандидатури С.ТІГІПКА на посаду прем`єра.