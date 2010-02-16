Тимошенко дала НУНС інформацію для роздумів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обговорила з фракцією “Наша Україна – Народна самооборона” питання консолідації демократичних сил по завершенні президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказала журналістам після зустрічі з фракцією НУ-НС.

«Я обговорила з фракцією НУ-НС об’єднання демократичних сил перед великими викликами, що стоять перед Україною», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що коли демократичні сили йдуть нарізно, то, як правило, не вдається досягнути жодних суттєвих змін.

«Я закликала всіх створювати і відновлювати формат єдиної демократичної команди в парламенті, після цього ми зможемо спільно контролювати сфери діяльності», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи почула вона якусь відповідь від фракції НУ-НС стосовно її пропозиції, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я дала безліч інформації, і думаю, що вони мають можливість осмислити це все».

Вона також зазначила, що під час зустрічі з фракцією НУ-НС вона звернула увагу на те, що Конституція чітко передбачає спадкоємність влади.

«Уряд по Конституції може піти у відставку тільки в тому випадку, якщо одразу у той же день в ту ж хвилину заступає інший уряд», - сказала вона.

За її словами, всі заклики з боку фракції Партії регіонів щодо необхідності руйнування нинішньої коаліції є нерозумінням Конституції.

Відповідаючи на запитання, чи збирається Ю.ТИМОШЕНКО проводити консультації з фракцією Блоку Литвина, вона зазначила, що з цією політичної силою ведуться постійні консультації щодо збереження існуючого формату коаліції.

«Я веду консультації з фракцією, лідером блоку і сподіваюсь на те, що країна буде мати владу, яка не буде монополізована і яка буде збалансована», - сказала прем’єр-міністр.