Ющенко житиме на вокзалі, якщо Янукович вижене його з держдачі

Чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО не знає, чи надасть йому новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ можливість залишитись проживати на державній дачі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав на прес-конференції.

За його словами, державні посадовці певного рівня відповідно до закону мають право залишитись проживати на державних дачах.

«Як розпорядиться майбутній Президент цим правом по відношенню до мене, я не знаю», - сказав він.

«Скажуть на вокзалі – буду на вокзалі, скажуть, по закону є таке рішення – я його прийму», - додав В.ЮЩЕНКО.