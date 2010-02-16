Ющенко: якби не було Бандери, не було б і Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Віктор ЯНУКОВИЧ не скасує указ про присвоєння провіднику ОУН Степану Бандері звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції.

"Якби не було Бандери, не було б В.ЯНУКОВИЧА. Принаймні, В.ЯНУКОВИЧ не став би Президентом незалежної країни", - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він додав, що "у кращому вигляді перспективи Віктора Федоровича могли бути в ранзі намісника імперії в Малоросії, якби не було патріотів, які за ціль свого життя ставили здобуття незалежності України".

В.ЮЩЕНКО закликав українців зрозуміти, що, присвоюючи С.Бандері звання Герой України, він ставив за мету відновити історичну справедливість стосовно людей, які боролись за незалежність країни .

"Я переконаний, що ні в кого рука не підніметься скасувати указ Президента ЮЩЕНКА по даному питанню", - зазначив він.

“Не в тому плані, що бажання немає, а в тому плані, що цього не дозволять зробити”, - додав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2010 року Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом присвоїв звання Герой України С.Бандері.

14 лютого новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю російському каналу пообіцяв розглянути питання про скасування указу щодо присвоєння С.Бандері звання Героя України.