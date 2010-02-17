Ющенко: Янукович розуміє, що парламент недієздатний
05:03, 17 лютого 2010Політика
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Доведеться опікуватися Конституцією
Чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що новобраний глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ розуміє необхідність продовження конституційної реформи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив журналістам на прес-конференції.
За словами В.ЮЩЕНКА, у нього немає сумнівів, що майбутній Президент після формування коаліції та уряду буде опікуватись питанням конституційної реформи.
Він нагадав, що на сьогодні парламент є недієздатним, а тому конституційна реформа є стратегічним проектом.
«Я думаю, що Віктор Федорович це розуміє», - сказав В.ЮЩЕНКО.
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