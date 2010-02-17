Януковича привітав президент Киргизії

Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ направив вітальну телеграму Віктору ЯНУКОВИЧУ з нагоди його обрання Президентом України і висловив сподівання, що діяльність нового Президента допоможе зміцненню дружніх зв`язків двох країн.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу глави Киргизії, у телеграмі зазначається: «Киргизька Республіка надає велике значення розвитку киргизько-українських відносин і розкриттю потенціалу взаємовигідної співпраці на благо народів наших країн. Висловлюю надію, що ваша діяльність на вищому державному посту сприятиме подальшому зміцненню дружніх зв`язків між Киргизстаном і Україною».

К.БАКІЄВ побажав В.ЯНУКОВИЧУ "благополуччя і успіхів у державній діяльності", а дружньому народу України - миру і процвітання.