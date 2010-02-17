Литвин пред'явив нардепам ультиматум

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН просить народних депутатів прибрати зі своїх робочих місць всю символіку, яка визначає їхню політичну приналежність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

«Прошу, колеги, після пленарного засідання забрати всю символіку із сесійної зали, бо Регламент забороняє, щоб у сесійній залі були інші предмети, плакати, прапорці, які не відносяться до діяльності Верховної Ради», - сказав голова ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, якщо це не зроблять самі депутати, то це зроблять працівники апарату ВР.

«Давайте Верховну Раду не перетворювати на партійні штаби», - сказав він.