Мороз відкрив третю сесію Верховної Ради V скликання

Третю сесію Верховної Ради V скликання відкрито.

Як передає кореспондент УНІАН, сесію відкрив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

На початку роботи третьої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання хвилиною мовчання народні депутати вшанували пам’ять свого колеги, члена фракції Партії регіонів Євгена Кушнарьова.

Під час відкриття голова ВР зазначив, що на сесійному засіданні присутній «Віктор Андрійович». Однак після гулу в залі, оскільки Президента України Віктора ЮЩЕНКА немає в залі, О.МОРОЗ вибачився. Зокрема, посилаючись на документ, який був перед ним, голова ВР зазначив: «Вибачте, це так написано».

Він також оголосив про те, що на сесії парламенту присутній прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та весь склад Кабінету Міністрів, а також керівники судової гілки влади, генпрокурор України, голова НБУ, голова ЦВК, а також керівництво Автономної Республіки Крим і обласних держадміністрацій.

Коли О.МОРОЗ називав, зокрема, голову НБУ та деяких інших керівників владних структур, в залі були вигуки «Його немає!».

Потім пролунав гімн у виконані хору ім. Верьовки.

Зараз О.МОРОЗ виступає із доповіддю на сесії.