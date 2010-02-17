В БЮТ доводять, що Литвин неправий
Посилаються на Конституцію
В БЮТ вважають, що вимога голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА надати підписи народних депутатів на підтвердження існування коаліції не відповідає Конституції України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.
Він наголосив, що в Конституції України не написано, що депутати з коаліції мають надавати підписи, а дія закону про регламент, який вступив в силу тільки сьогодні, не розповсюджується на коаліцію, що існує.
«Голова Верховної Ради не може вимагати те, що не передбачено Конституцією. Тому я впевнений у тому, що він розбереться в ситуації», - сказав С.МІЩЕНКО.
Він зазначив, що при створенні існуючої коаліції весь пакет документів був наданий, і додаткові документі не потрібні. За словами народного депутата, якщо голова ВР зробить оголошення про розпуск коаліції, це буде правовим нігілізмом і порушенням конституційних норм. «Як тільки буде оголошено про розпуск коаліції, піде годинник на дострокові парламентські вибори», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, голова ВР попросив Раду коаліції впродовж 10 днів надати всі документи, що підтверджують існування коаліції у парламенті, зокрема 226 підписів народних депутатів.
За словами В.ЛИТВИНА, це необхідно зробити у зв’язку зі вступом в дію Регламенту ВР як закону.
Як сказав спікер, якщо відповідних документів не буде, то йтиметься про формування нової коаліції.