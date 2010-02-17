В БЮТ доводять, що Литвин неправий

В БЮТ вважають, що вимога голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА надати підписи народних депутатів на підтвердження існування коаліції не відповідає Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

Він наголосив, що в Конституції України не написано, що депутати з коаліції мають надавати підписи, а дія закону про регламент, який вступив в силу тільки сьогодні, не розповсюджується на коаліцію, що існує.

«Голова Верховної Ради не може вимагати те, що не передбачено Конституцією. Тому я впевнений у тому, що він розбереться в ситуації», - сказав С.МІЩЕНКО.

Він зазначив, що при створенні існуючої коаліції весь пакет документів був наданий, і додаткові документі не потрібні. За словами народного депутата, якщо голова ВР зробить оголошення про розпуск коаліції, це буде правовим нігілізмом і порушенням конституційних норм. «Як тільки буде оголошено про розпуск коаліції, піде годинник на дострокові парламентські вибори», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР попросив Раду коаліції впродовж 10 днів надати всі документи, що підтверджують існування коаліції у парламенті, зокрема 226 підписів народних депутатів.

За словами В.ЛИТВИНА, це необхідно зробити у зв’язку зі вступом в дію Регламенту ВР як закону.

Як сказав спікер, якщо відповідних документів не буде, то йтиметься про формування нової коаліції.