Тимошенко просить заборонити інавгурацію Януковича
12:39, 17 лютого 2010Політика
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Прем`єр звернулася до суду
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася з клопотанням до Вищого адміністративного суду України з проханням заборонити проведення інавгурації Віктора ЯНУКОВИЧА як Президента до розгляду її скарги по виборах по суті.
Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у виборчому штабі БЮТ.
Дане клопотання Ю.ТИМОШЕНКО має бути розглянуте до початку розгляду скарги щодо результатів виборів, зокрема, сьогодні.
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