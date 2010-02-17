У ПР пророкують смерть коаліції через 10 днів

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ переконаний, що через десять днів буде оголошено про припинення існування нинішньої коаліції у складі БЮТ, “Нашої України – Народної самооборони” і Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, на сьогодні немає усіх необхідних документів про підтвердження існування коаліції, і з вересня 2008 року працює уряд, який не спирається на парламентську більшість.

«Голова Верховної Ради України оголосив заяву, назвав підстави, і очевидно, що через десять днів буде інше оголошення, яке засвідчить закінчення цієї сумної сторінки, коли визначений Конституцією порядок функціонування державної влади в Україні був порушений», - сказав перший віце-спікер.