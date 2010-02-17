Експерт пророкує Януковичу втрату рейтингу на Донбасі

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що минулі президентські вибори були останніми, коли на Донбасі одна політична сила змогла взяти 90% голосів.

Про це йдеться у коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

На думку політолога, у виборців не можна довго підтримувати високий ступінь мотивації. «Одержавши 90% підтримки, ЯНУКОВИЧ змушений намагатися виправдовувати таку високу громадську підтримку», - відзначив експерт, додавши, що «він цього не зможе зробити».

До того ж, заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, судячи з останніх тенденцій, представники луганської команди у Партії регіонів не зможуть реалізувати свої амбіції і потенціал. «Це означає, що на найближчих парламентських і місцевих виборах, тим більше, якщо вони будуть одночасними і відтягнутими у часі, діаметрально зміняться і принципи політичної комунікації, і ступінь мотивації як самих лідерів організації, так і виборців», - вважає політолог.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, В.ЯНУКОВИЧ з об`єктивних причин не зможе реалізувати і десяту частину своєї програми, відповідно, на Донбасі виборець демонструватиме високу динаміку розчарування своїм вибором, виходячи з цього, посилиться запит на політичну альтернативу.

«Такою альтернативою можуть бути як всеукраїнські політичні сили, так і вузько регіональні, проекти, орієнтовані винятково на місцеві вибори, – за прикладом «Нового Донбасу», - відзначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.