У БЮТ не оцінили вчорашні анекдоти від Ющенка

Вчорашня прес-конференція Президента Віктора Ющенка була присвячена тому, щоб випросити у Віктора Януковича державну дачу і забезпечити собі спокійну старість.

Про це заявила заступник Голови фракції БЮТ Олена Шустік, наголосивши, що таким чином «продовжуються погані традиції крадіжок державної власності», повідомляє офіційний сайт БЮТ.

Вона нагадала, що учора під час підсумкової прес-конференції чинний президент Віктор Ющенко заявив, що не має наміру добровільно виселятися з державної дачі в елітній Конча-Заспі під Києвом. «Я знаю, що за статусом державним посадовцям певного рівня відповідно до закону належить таке право. Як розпорядиться майбутній президент по відношенню до мене - це запитання до нього», - заявив Віктор Ющенко.

«Ющенко чітко натякнув Януковичу, що заслужив державну дачу у приватну власність», - сказала Шустік, додавши, що чинний гарант зробив все для того, щоб Віктор Янукович досяг такого результату на виборах.

Вона також підкреслила, що остання прес-конференція Віктора Ющенка ще раз довела: він абсолютно безвідповідальний політик, який перекладає вину за результати своєї провальної діяльності на інших.

«Замість того, щоб казати, що Юлія Тимошенко стала його найбільшою помилкою, краще б визнав, що він сам став найбільшим розчаруванням громадян за всю історію незалежної України», - сказала народний депутат.

За її словами, останнє звернення до народу виявило всю внутрішню сутність Ющенка. «Мова, пересипана недолугими, низькопробними анекдотами, всі виголошені посили не роблять честі президенту», - зазначила парламентар.

«Український народ дав гідну оцінку президентству Ющенка. Сенсаційні 5 відсотків стали абсолютним рекордом недовіри до діючого президента в європейській історії. Не маючи мужності визнати причини своєї поразки, Віктор Андрійович звалює з хворої голови на здорову, шукаючи винних у своїх провалах – як у зовнішньополітичній сфері, так і у соціальній і економічній. А провалів достатньо: жоден лозунг Майдану не реалізовано, жодна обіцянка не виконана. І цей горе-президент все ще намагається зіграти роль "доброго царя", якого підвело оточення, «злі бояри», - наголосила народний депутат.

«Віктор Ющенко все зробив для того, щоб Віктор Янукович досяг такого результату на виборах. Він, напевно, наївно думає, що допомога Януковичу на президентських виборах стане йому індульгенцією. Можливо, він і виторгує у «регіоналів» собі спокійну старість, проте українці ніколи не пробачать йому зраду ідеалів і надій, п`ять років, втрачених на порожні балачки та пошуки винних у власній безпорадності», - сказала Олена Шустік.