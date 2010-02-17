Які шанси Тимошенко відсудити "третій тур"

Враховуючи порушення, які зафіксовані на президентських виборах 7 лютого, є всі підстави ставити питання про проведення повторного голосування.

Таку думку у коментарі висловив професор Львівського національного університету імені І.Франка Володимир ГРИНЧАК, коментуючи оскарження кандидатом на пост Президента Юлією ТИМОШЕНКО дій Центральної виборчої комісії із встановлення результатів виборів.

«Ставити питання про так званий третій тур доречно, тому що є певні порушення, і ми можемо говорити про видозміну волевиявлення населення України”, - сказав А.ГРИНЧАК. За його словами, “виходячи із суверенного права, ми можемо всередині держави з’ясовувати всі ці обставини».

Правник вважає, що «сам текст і юридична техніка позову відповідає усім критеріям».

«Документ є цілісним і внутрішньо узгодженим. На даному етапі є підстави, принаймні, для ініціювання судового процесу», - підкреслив В.ГРИНЧАК.

При цьому професор підкреслив, що в 2004 році судді стали певним еталоном, розглядаючи оскарження результатів виборів, а тепер не варто очікувати з боку правосуддя такої ж уваги. В.ГРИНЧАК оцінив перспективи задоволення позовних вимог Ю.ТИМОШЕНКО щодо проведення повторного голосування, як «50 на 50».

У свою чергу доктор юридичних наук, професор Львівського національного університету імені І.Франка Оксана ГРИЩУК відзначила, що юристи, які складали позов, є визнаними фахівцями в Україні, тому немає підстав ставити під сумнів професійність позову.

«Не коментуватиму політичну складову, а лише відзначу, що у теперішній ситуації, із юридичної точки зору, зроблено все можливе», - заявила О.ГРИЩУК.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Ю.ТИМОШЕНКО подала до ВАСУ позов з вимогою скасувати протокол Центральної виборчої комісії щодо результатів президентських виборів. Разом із позовною заявою до ВАСУ подано 9 томів матеріалів справи, які, на її думку, доводять фальсифікацію виборів.

У позові, зокрема, є вимога зобов’язати ЦВК призначити повторне голосування з виборів Президента на третю неділю після дня набуття чинності рішення суду.

Сьогодні, 17 лютого, ВАСУ призупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів виборів та обрання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України до закінчення розгляду даної адміністративної справи.