БЮТ хоче скасувати рішення ВР про інавгурацію Президента

Народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМ`ЯКІН зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про скасування рішення парламенту щодо дати інавгурації Президента.

Зокрема, на офіційному сайті ВР, міститься інформація про реєстрацію проекту постанови “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України "Про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання у зв`язку з проведенням урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України".

Як повідомлялося, цією постановою пропонувалось 25 лютого провести урочисте засідання парламенту, на якому привести до присяги новообраного Президента України.

16 лютого кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО оскаржила у Вищому адміністративному суді України рішення Центральної виборчої комісії, яким Віктора ЯНУКОВИЧА визнано переможцем президентських виборів.

Сьогодні, 17 лютого, ВАСУ призупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів виборів та обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України.