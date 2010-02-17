Призначено дату засідання ВАСУ за позовом Тимошенко
17:19, 17 лютого 2010Політика
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Інформація з ЦВК
Засідання Вищого адміністративного суду України за позовом Юлії ТИМОШЕНКО щодо скасування протоколу Центральної виборчої комісії з результатами другого туру виборів Президента відбудеться у п’ятницю, 19 лютого.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.
За його словами, засідання розпочнеться об 11.00.
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