Експерти вважають переконливим позов Тимошенко

Експерти вважають переконливою позовну заяву команди Юлії ТИМОШЕНКО, однак не впевнені, що верховенство права переважить політичну доцільність.

Як заявив у коментарі Інтернет-виданню “Політична думка” політтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, “позовні документи БЮТ, які містять інформацію про фальсифікації на виборах, є достатньо аргументованими і переконливими. Відео, друковані матеріали, які вказують на зловживання під час виборів, достатньо переконливі, мають велику доказову базу, хоча Вищий адмінсуд швидше керуватиметься політичною доцільністю, а не юридичною логікою”. Тому експерт не очікує, що суд зможе скасувати підсумки виборів, визнати їх такими, що були сфальсифіковані і призначити пере голосування, і “у такій ситуації ТИМОШЕНКО доведеться апелювати до Верховного Суду України як до наступної інстанції. Завдання мінімум сьогодні призупинити рішення парламенту з приведення ЯНУКОВИЧА до інавгурації 25 лютого. По суті, таке рішення ВАСУ уже виніс. Єдине, що навряд чи до цього дослухається штаб ЯНУКОВИЧА. Вони будуть ігнорувати будь-які судівські рішення, оскільки не керуються юридичною площиною”.

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ погоджується з думкою, що позов Ю.ТИМОШЕНКО “достатньо аргументований. Я як громадянин, як експерт побачив, що були порушення і не дарма ВАСУ зупинив рішення ЦВК про перемогу ЯНУКОВИЧА. З огляду на змістовність позову щодо порушень я не виключаю, що суд може перенести і інавгурацію Президента. Бо ті порушення, на які вказує БЮТ, як мінімум мають поставити під сумнів чесність виборів”.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає юридичну позицію Ю.ТИМОШЕНКО дуже аргументованою, “але з політичної точки зору вона не може вважатися як переконлива. Тому що переконливість позиції забезпечується не окремими позовами, документами чи окремими аргументами, це забезпечується усіма складовими політики. Не може бути одної позиції під час першого туру, й іншої позиції під час другого туру. Коли політик йде на вибори з влади, включається те, що політологи називають ретроспективне голосування. Люди оцінюють політика не за гаслами, а за справами”.

За словами В.КАРАСЬОВА, у першому турі Ю.ТИМОШЕНКО “не була таким виразником національних інтересів, як у другому турі. Справа у судах закінчиться моральною сатисфакцією ТИМОШЕНКО. З моральної і політичної точки зору вона залишиться непереможеною, а з юридичної точки зору виграє вибори ЯНУКОВИЧ, який виграв вибори з електоральним міфом і залишається лідером лише Східної України. ТИМОШЕНКО треба готуватися до парламентських, наступних президентських виборів”.

Політолог Володимир ПОЛЯКОВ зазначає, що аргументованість доказової бази команди Ю.ТИМОШЕНКО, на думку юристів та експертів, “перевершила усі очікування. Це навіть вразило суд, як ми бачимо, оскільки саме на підставі цих матеріалів Вищий адмінсуд зупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів виборів”.

Водночас, на його думку, подальша доля виборів і позову команди Ю.ТИМОШЕНКО залежатиме уже від спроможності юристів БЮТ довести справу до кінця, посилаючись на докази, які зібрані.

Проведення ж третього туру, зауважив В.ПОЛЯКОВ, з юридичної точки неможливе, “але шанси зберігаються принаймні на переголосування голосів або скасування виборів на окремих дільницях. Загалом у ТИМОШЕНКО не багато шансів виграти справу юридично і радикально щось змінити, оскільки Вищий адмінсуд уже давно підпорядкований Партії регіонів. Ми знаємо також, що і більшість суддів адмінсуду лояльно ставляться до ЯНУКОВИЧА”.

Президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ зазначає, що позов “справді готували професійні юристи. Там є багато посилань не лише на норми внутрішнього законодавства, а й на норми європейського. Одне слово, доказова база достатньо переконлива”.

Експерт нагадав окремі факти, викладені у позові: “Це різниця між кількістю виборців, які були у Держреєстрі, і виборцями, які були внесені до списків під час повторного голосування 7 лютого. Різниця у більш ніж 300 тисяч викликає питання, звідки з`явилася така кількість виборців, які до того ж голосували по декілька раз. Також досить мотивованим є посилання на кількість осіб, які виїжджали до дому виборців”.

Водночас, на думку І.ЖДАНОВА, “важливо, щоб суди засідали публічно і відкрито під камерами, тоді ми й побачимо, чи може наш суд буде незалежним і ухвалювати юридичні, правові рішення, а не політичні”.

Як відомо, Вищий адміністративний суд зупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів виборів президента до розгляду позову Ю.ТИМОШЕНКО. Водночас суд не зміг задовольнити клопотання Ю.ТИМОШЕНКО про заборону Віктору ЯНУКОВИЧУ складати присягу Президента. У ВАСУ вважають, що В.ЯНУКОВИЧ не є відповідачем у цій справі, а отже суд не має правових підстав для заборони на вчинення ним певних дій.