Янукович зараз формує свою нову адміністрацію

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ продовжує роботу з організації своєї нової адміністрації й проводить зустрічі для забезпечення передачі владних повноважень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявив заступник голови партії, народний депутат Микола АЗАРОВ.

Він, зокрема, висловив упевненість, що інавгурація новообраного Президента В.ЯНУКОВИЧА, призначена на 25 лютого, відбудеться в заплановані терміни.

М.АЗАРОВ також зазначив, що «тимчасове призупинення дії протоколу ЦВК, що оголошує В.ЯНУКОВІИЧА переможцем президентських виборів, – нормальна процесуальна практика на час розгляду судом скарги ТИМОШЕНКО».

«Рішення ЦВК буде скасовано лише в тому випадку, якщо суд ухвалить рішення на підтримку позиції ТИМОШЕНКО. Ми впевнені, що суд не задовольнить скаргу ТИМОШЕНКО, оскільки вона є абсолютно необгрунтованою й наскрізь фальшивою», - заявив М.АЗАРОВ.