Нардепи Луценка вважають, що ВР має скасувати дату інавгурації

Верховна Рада має негайно скасувати свою постанову про призначення дати інавгурації новообраного Президента.

Про це заявив народний депутат від «Народної самооборони» Юрій ГРИМЧАК, повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

«Після того, як сьогодні Вищий адміністративний суд України призупинив дію рішення Центральної виборчої комісії про встановлення результатів виборів та обрання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом, Верховна Рада мала б негайно скасувати свою вчорашню Постанову про призначення дати інавгурації новообраного глави держави”, - підкреслив він, пояснюючи, що на даний момент, з правової точки зору, в Україні немає новообраного Президента, а є лише особа, яка, за попередніми даними протоколів усіх територіальних виборчих комісій, набрала найбільшу кількість голосів виборців.

«Український парламент не наділений правом підміняти собою судові інстанції і він не може передбачити, яким буде рішення Вищого адмінсуду після розгляду позову кандидата в президенти України Юлії ТИМОШЕНКО по суті», - сказав депутат.

«Залишаючи чинною вчорашню постанову Верховної Ради України щодо дати інавгурації новообраного Президента, неформальна більшість парламенту фактично підштовхує В.ЯНУКОВИЧА до вчинення державного перевороту, оскільки створює умови для незаконного захоплення вищого поста у державі», - переконаний ЮГРИМЧАК.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада ухвалила постанову про проведення 25 лютого інавгурації новообраного Президента.

Того ж дня кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО оскаржила у Вищому адміністративному суді України рішення Центральної виборчої комісії, яким Віктора ЯНУКОВИЧА визнано переможцем президентських виборів.

Сьогодні, 17 лютого, ВАСУ призупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів виборів та обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України.

БЮТ вже зареєстрував у ВР проект постанови про скасування рішення щодо дати інавгурації.