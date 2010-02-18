Мінтранс готується до весняних паводків

Міністерство транспорту і зв`язку України активізувало роботу з підготовки галузі до можливих весняних паводків цього року і вживе всіх необхідних заходів, щоб запобігти їх руйнівним наслідкам.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства, про це йшлося під час апаратної наради під головуванням першого заступника міністра транспорту і зв`язку Василя ШЕВЧЕНКА.

«Щоб бути готовими до будь-яких ситуацій, роботи потрібно починати негайно, щоб максимально запобігти паводку, а не боротися з його наслідками», - сказав він.

Під час наради наголошувалося, що цього року в районах витоків Дніпра і Десни на території Республіки Білорусі і Російської Федерації випала рекордне за останні 30 років кількість снігу. Зважаючи на це, експерти прогнозують серйозні паводки в Україні наприкінці квітня і на початку травня.

«Саме тому вже зараз, знаючи про можливі ризики паводку, Мінтрансу спільно з МНС необхідно скоординувати свої дії та ретельно підготуватися», - сказав В.ШЕВЧЕНКО.

Перший заступник міністра зазначив, що ризик серйозних паводків - питання, яке потребує постійного контролю і ретельної підготовки. Він дав доручення керівникам підгалузей вжити всіх можливих заходів з підготовки роботи об`єктів транспортно-дорожнього комплексу і галузі зв`язку до весняної повені. При цьому В.ШЕВЧЕНКО відзначив особисту відповідальність керівника кожного з підрозділів Мінтрансзв’язку за підготовку заходів щодо запобігання паводку в Україні. Доповідати про рівень підготовки керівники будуть щонеділі.