У НУ-НС заговорили про розпуск Ради

Чинна Верховна Рада має бути розпущена.

Про це заявив депутат від НУ-НС Анатолій Матвієнко в ефірі 5 каналу.

Відповідаючи на питання, чи зможе Партія регіонів створити коаліцію з іншими фракціями в парламенті, він заявив: "Партія регіонів...має нарешті усвідомити, що владу головне не взяти, не захопити, а владою розпорядитися".

"Риторика Віктора Януковича і Партії регіонів - це посилення боротьби, посилення протистояння. Речі, які він декларує - це не проукраїнські речі", - наголосив Матвієнко.

"На цьому тлі не може бути ніякої коаліції, і, очевидно, цей парламент має бути розпущений", - вважає НУ-НСівець.

Українська правда