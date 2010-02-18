У Литвина не бачать підстав для перенесення інавгурації

Фракція Блоку Литвина не бачить підстав для перенесення дати інавгурації новообраного Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції Ігор ШАРОВ.

Він нагадав, що парламент ухвалив рішення про проведення урочистого засідання для приведення до присяги новообраного Президента України 25 лютого. За словами І.ШАРОВА, «іншого рішення немає, і підстав для іншого рішення немає».

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада прийняла постанову про проведення 25 лютого інавгурації новообраного Президента.

Того ж дня кандидат на посаду Президента Юлія ТИМОШЕНКО оскаржила у Вищому адміністративному суді України рішення Центральної виборчої комісії, яким Віктора ЯНУКОВИЧА визнано переможцем президентських виборів.

17 лютого ВАСУ призупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів виборів та обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України.

БЮТ уже зареєстрував у ВР проект постанови про скасування рішення щодо дати інавгурації.