Тимошенко завтра прийде у ВАСУ

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО завтра візьме участь у першому засіданні Вищого адміністративного суду, який в п’ятницю об 11:00 розпочне розгляд справи за її позовною заявою про визнання протиправними дій, бездіяльності та рішення Центральної виборчої комісії про встановлення офіційних результатів президентських виборів.

Про це повідомляє офіційний сайт кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я думаю, що обов’язково Юлія Володимирівна буде на першому засіданні з розгляду цієї справи", - сказав керівник Центрального виборчого штабу Олександр ТУРЧИНОВ.

Передбачається, що підтримати свого кандидата Ю.ТИМОШЕНКО під час судового розгляду до будівлі Вищого адміністративного суду (вул. Московська, 8) прийдуть її прихильники.

Як відомо, 16 лютого, кандидат на посаду Президента Ю.ТИМОШЕНКО подала до Вищого адміністративного суду України позовну заяву щодо незаконності протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення офіційних результатів виборів глави держави.

17 лютого ВАСУ відкрив провадження в адміністративній справі за позовом Юлії Тимошенко до Центральної виборчої комісії. Ухвалою суду визначено, що позовну заяву було подано у встановлений законом строк, і вона відповідає вимогам ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України.

Того ж дня Вищий адміністративний суд частково задовольнив клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову Ю.ТИМОШЕНКО та зупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів повторного голосування з виборів Президента та обрання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України до закінчення розгляду даної адміністративної справи.

ВАСУ визначив, що судове засідання для розгляду справи за позовом кандидата на пост Президента України Ю.ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії відбудеться 19 лютого 2010 року об 11:00.

Згідно з ухвалою суду, справа розглядатиметься колегією суддів у складі всіх суддів Вищого адміністративного суду, крім суддів, які відсутні з поважних причин.

Суддя-доповідач у справі – Олександр НЕЧИТАЙЛО.